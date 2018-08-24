Киев, 24 августа, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Военный парад в Киеве в честь Дня независимости Украины открыл президент страны Пётр Порошенко, процитировав строки из песни «Марш украинских националистов». Об этом сообщает в пятницу, 24 августа, телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Глава государства (Порошенко) процитировал четыре строки из произведения, которое было утверждено проводом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1932 г.», — говорится в сообщении.

23 августа депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна в эфире телеканала NewsOne заявил, что в Кремле может произойти «землетрясение» из-за военного парада в Киеве.

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