Ростов-на-Дону, 24 августа, 2018, 12:51 — ИА Регнум. «Ростов» сыграет с тульским «Арсеналом» в матче чемпионата России в «ковровой» форме. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Любовь Мешкова ИА Красная Весна Ковер

«Ростов» решил выпустить футболки с ковровым рисунком после матча с «Енисеем». Тогда появилась шутка про ковёр — пресс-служба красноярского клуба опубликовала фотографию с трибуны, на которой ростовские болельщики держат ковёр.

https://twitter.com/rostovfc/status/1032890668253896704

К фотографии была добавлена картинка с ковром-самолётом из мультфильма «Алладин» и надпись: «Вот почему мяч не шёл в ворота «Ростова».

https://twitter.com/FCEnisey/status/1031297239057096704

После этого на базе «Ростова» постелили ковёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» разгромил «Енисей» со счётом 4:0 в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги.

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