Ученые исследовали влияние алкоголя на организм человека
Вашингтон, 24 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Вред здоровью человека могут нанести даже малые дозы алкоголя. Результаты исследования, которое провели ученые из университета Вашингтона в Сиэтле, изложены в журнале The Lancet.
По мнению исседователей, отрицательные свойста алкоголя, увеличивающего риск возникновения различных заболеваний у человека, перевешивают возможный положительный эфект.
К такому выводу пришли специалисты, изучив данные о здоровье пьющих и не употребляющих алкоголь жителей 195 стран. Возраст мужчин и женщин составлял от 15 до 95 лет.
Ученые отмечают, что риск появления различных заболеваний увеличивался у тех людей, которые употребляли алкогольный напиток хотя бы один раз в день.
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