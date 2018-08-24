Вашингтон, 24 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Вред здоровью человека могут нанести даже малые дозы алкоголя. Результаты исследования, которое провели ученые из университета Вашингтона в Сиэтле, изложены в журнале The Lancet.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж Леонид Гайдай. 1962. СССР Обнял как родную

По мнению исседователей, отрицательные свойста алкоголя, увеличивающего риск возникновения различных заболеваний у человека, перевешивают возможный положительный эфект.

К такому выводу пришли специалисты, изучив данные о здоровье пьющих и не употребляющих алкоголь жителей 195 стран. Возраст мужчин и женщин составлял от 15 до 95 лет.

Ученые отмечают, что риск появления различных заболеваний увеличивался у тех людей, которые употребляли алкогольный напиток хотя бы один раз в день.

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