Новосибирск, 24 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал исковые претензии «Градопроекта» к МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Как заявил Локоть на встрече в журналистами сегодня, 24 августа, для строительства метро угрозы сложившаяся ситуация не несёт.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Метро в Новосибирске

Читайте также: Строитель новосибирского метро рассчитался по долгам и ушёл от банкротства

«Иск отозван, всё прекращено. Даже комментировать не хочу, разбираться, кто и с какими целями это всё делает. УЗС ПТС — муниципальное учреждение, у которого богатый опыт, знания, интеллект. И самое главное — документация, которая позволяет заниматься проектированием подземных сооружений, прежде всего метро», — цитирует ВашГород.ру Локтя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стройкомпания «Градопроект» через суд намеревалась признать МУП города Новосибирска, которое строит метро, банкротом. 17 августа стройкомпания направила в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление. Сумма указанных требований — почти 46 млн рублей.

21 августа МУП «УЗСПТС» сообщило, что рассчиталось по долгам с «Градопроектом» и что «стороны взаимных претензий друг к другу не имеют».

Напомним, в настоящее время в Новосибирске обсуждается возможность возобновления строительства метрополитена. В частности, власти рассчитывают получить федеральное финансирование на продление Дзержинской линии и строительство станции «Спортивная», в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2023 году.