Минск, 24 августа, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Российско-белорусский спутник, над созданием которого работают учёные в академии наук в Минске, отправится на орбиту не раньше 2021 года. Об этом заявил начальник центра управления полетом Белорусского космического аппарата Владимир Юшкевич, 24 августа сообщает «Российская газета».

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

«Спутник проходит этап эскизного проектирования, определяется внешний облик аппарата. И хотя о точной дате запуска говорить пока рано, произойдет это не раньше 2021 года», — сказал Владимир Юшкевич.

Он отметил, что учёные работаю над тем, чтобы сделать совместный проект с разрешением меньше метра, добавить в него стереосъемку, что поможет делать рельефные 3D-снимки.

При этом Роскосмос создаст платформу и выведет спутник на орбиту, а Белоруссия изготовит целевую аппаратуру.

Напомним, первый белорусский космический аппарат вышел на орбиту летом 2012 года.