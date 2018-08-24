Ереван, 24 августа, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, обвиняемый по «делу 1 марта», подал иск против председателя Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степана Григоряна.

odkb-csto.org Юрий Хачатуров

Согласно требованиям гражданского иска, в течение одного месяца по вступлении решения суда в законную силу, Степан Григорян будет обязан дать интервью телеканалу «А1+», в котором опровергнет распространенные ранее в отношении Юрия Хачатурова фактически ложные сведения, а видеозапись этого интервью разместит на своей страничке в «Фейсбук».

Иском также будет потребовано обязать Степана Григоряна выплатить 2 миллиона армянских драм в качестве компенсации за моральный нематериальный вред, нанесенный репутации путем распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

Судья Татевик Степанян однако 16 августа вернула исковое заявление для устранения нарушения и повторной подачи в суд.

Сам Григорян заявил, что ему ничего неизвестно об иске, и никакого извещения он не получал.

В суд представлены видеозапись интервью Степана Григоряна (от 30 июля 2018 года телекомпании «А1+») и ссылки, в которых, согласно адвокату Хачатурова, аналитик высказывает необоснованные факты, распространяет заведомо ложные сведения о Хачатурове, фактически обвиняя его в государственной измене.

Степан Григорян в интервью говорил о четырехдневной войне в апреле 2016 года, заявив, что некоторые генералы отсутствовали на своих местах, не явились на свои места в кратчайшие сроки, а также озвучил обвинения, согласно которым, в дни апрельской четырехдневной войны некоторые территории были проданы генералами армянской армии, в числе которых значится и Юрий Хачатуров.

Фактически, Степан Григорян обвинил высший армейский генералитет в государственной измене.