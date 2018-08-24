Вашингтон, 24 августа, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Пользователи популярного американского портала Reddit своеобразно поняли мем с российским артистом Леонидом Агутиным, на котором он с силой готовится нажать на красную кнопку в ходе телевизионного шоу «Голос».

Цитата из телевизионного шоу «Голос». Первый канал Леонид Агутин и красная кнопка

Так, пользователи расценили это как выражение сострадания, а к изображению была прикреплена буква «F», которая расценивается в англоязычном сегменте интернета как выражение сочувствия.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя полгода после своего появления мем «Как тебе такое, Илон Маск» стал известен и среди англоязычных пользователей. Однако не все из них поняли, что шутка не подразумевает обязательного ответа американского разработчика.

Читайте подробнее: Популярный мем с Илоном Маском вышел за границы рунета