Пхеньян, 24 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Вторая встреча разделенных Корейской войной семей состоится на юго-востоке Северной Кореи в туристическом районе Кымгансан. Группа из 81 гражданина Южной Кореи отправилась в КНДР 24 августа, сообщает агентство «Синьхуа».

Владимир Костецкий. Возвращение (фрагмент). 1945-1947

Отмечается, что вторая встреча будет проходить трое суток, за это время членам разделенных семей разрешать побыть вместе 12 часов. Сообщается, что о данных встречах удалось договориться в конце апреля 2018 года на переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Первые семьи увидели друг друга на встрече, прошедшей с 20 по 22 августа.

Напомним, после Корейской войны 1950−1953 годов в связи с образованием Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на севере полуострова и Республики Корея на юге множество семей оказались по разные стороны границы.

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