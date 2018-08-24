Москва, 24 августа, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Отсутствие совместного релиза по итогам переговоров секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона означает, что пока участникам этой встречи нечего сказать миру. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

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«Нет никаких реальных точек соприкосновения и позитивной повестки, которую можно обозначить и вынести в публичное пространство, — сказал Шаповалов. — Это бывает не только в рамках общения оппонентов, но и союзников. Так или иначе, отсутствие итогового совместного документа — это свидетельство очень серьёзных разногласий, которые существуют между державами».

В этой связи Шаповалов обратил внимание на то, что в настоящее время антироссийская кампания в США набирает обороты и по своему уровню приближается к самым тёмным временам эпохи холодной войны, таким как период маккартизма.

«Те обвинения, которые раздаются со стороны политического истеблишмента США в адрес РФ, не имеют под собой никакой реальной почвы, — пояснил политолог. — Фактически действия американских политиков перестали соответствовать каким-то дипломатическим нормам этикета и превратились сплошную русофобскую пропагандистскую кампанию. Поэтому, конечно, в этой ситуации нам нечего сказать в унисон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Женеве состоялись переговоры между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По словам последнего, именно требования Вашингтона исключили возможность подписания итогового заявления по итогам этой встречи — американская сторона требовала признать в тексте вмешательство России в их выборы, категорически при этом отказываясь от положения о недопустимости вмешательства США во внутренние дела иных государств.