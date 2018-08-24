Нью-Йорк, США, 24 августа, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Армандо Ианнуччи, известный зрителям по комедийному сериалу «Вице-президент» и скандальному фильму «Смерть Сталина» снимет для HBO научно-фантастический ситком, в котором снимется Хью Лори («Доктор Хаус»). Об этом 24 августа сообщил портал Digital Spy.

Little Miss no Name Хью Лори

Ранее Лори уже работал с Ианнуччи, он снимался в четвертом сезоне сериала «Вице-президент», актёр исполнил роль сенатора Тома Джеймса. В новом шоу он будет играть ведущую роль: «очаровательного капитана Avenue 5, у которого все под контролем». Издание высказывает предположение, что Avenue 5 — это название космического корабля, на котором герой Лори отправится в космос.

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Напомним, Армандо Ианнуччи работал над ситкомом «Вице-президент» в течение четырёх сезонов, впоследствии он покинул проект. Последней актёрской работой Хью Лори в телесериалах была роль торговца оружием Ричарда Онслоу Ропера в мини-сериале «Ночной администратор».