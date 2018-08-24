Вашингтон, 24 августа, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Военное ведомство США отчиталось о завершении очередных успешных испытаний ракеты MALD-X, основным предназначением которой является имитация радиолокационных характеристик боевых самолетов стран блока НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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В американском минобороны уточнили — тестовые испытания ракеты состоялись 20 и 22 августа в Калифорнии.

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https://twitter.com/SeapowerMag/status/1032772040598728704

По сведениям из открытых источников, трехметровый боеприпас весит более 130 кг, он разработан специально для того, чтобы дезориентировать системы ПВО вероятного противника. По сведениям разработчиков, MALD-X способна преодолеть расстояние до 900 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео испытаний военными США новой зенитной ракеты версии Block.2 Evolved Sea Sparrow (ESSM).

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