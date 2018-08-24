Москва, 24 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Все матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни легендарном футболисте Алексее Парамонове, сообщается 24 августа на сайте РПЛ.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

«Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича». — выразили соболезнования в РФПЛ. .

Напомним, Алексей Парамонов ушел из жизни в возрасте 93-х лет. Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ известен своими выступлениями за «Спартак», в составе которого он стал четырёхкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом на Играх в Мельбурне в 1956 году.

Алексей Парамонов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны.

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