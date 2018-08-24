Ярославль, 24 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Общественное движение «Трезвый Ярославль» в рамках инициативы о сокращении времени продажи алкоголя на территории Ярославской области передало обращение губернатору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа ВКонтакте «Трезвый Ярославль» Представитель «Трезвого Ярославля» Алексей Горохов

Общественное движение «Трезвый Ярославль» выдвигает инициативу о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории Ярославской области с 9 утра до 22 часов вечера. Сегодня она разрешена с 8 до 23 часов.

По мнению представителя «Трезвого Ярославля», это приведет к уменьшению ДТП, убийств, грабежей и других преступлений, оздоровлению генофонда.

Обращение было передано губернатору Ярославской области, далее «Трезвый Ярославль» начинает сбор подписей за внесение изменений в законодательство Ярославской области. По предварительному Интернет-голосованию, в котором приняло участие несколько тысяч ярославцев, их поддерживают 76% горожан.