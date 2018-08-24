Рим, 24 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В большинстве стран ЕС хотят остановить нелегальную миграцию, и в середине сентября этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров внутренних дел стран ЕС, заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, передает Corriere della Sera в пятницу, 24 августа.

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Сальвини добавил, что в ближайшие дни он проведет в Милане встречу с одним из своих единомышленников по этому вопросу — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Сальвини добавил, что страны ЕС не выполняют своих обещаний о помощи Италии с распределением миграционных потоков.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии, то возглавляемое им правящее «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

Сальвини в свою очередь отметил, что либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.