Пермь, 24 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Суксунском районе Пермского края произошёл несчастный случай с гибелью подростка. В одном и сёл дети устроили игры на территории зерносушильного комплекса и из озорства забрались в бункер с зерном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерноток

По данным следствия, днём 22 августа на территории сельскохозяйственного комплекса находилась компания из трёх детей. Непозволительная шалость привела к гибели одного из мальчиков. Дети забрались в заполненный зерном бункер, и одного из подростков затянуло вертикальным транспортером вниз вместе с зерном.

В настоящее время по факту гибели 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, виновные в причинении смерти по неосторожности.