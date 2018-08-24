Завьяловский район, Алтайский край, 24 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста отношусь философски, что не делается, всё к лучшему. Уровень жизни в России стал гораздо выше, соответственно, возможностей становится больше, а значит и продолжительность жизни увеличивается. На сегодняшний день большинство людей пенсионного возраста продолжают работать и при этом неплохо работают, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Завьяловского районного Собрания депутатов, председатель местного отделения ООГО «ДОСААФ России» (Алтайский край) Валерий Кирюшкин.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США «Удвоятся налоги!»

«Чтобы граждане получали хорошую пенсию, нужно, чтобы пополнялся бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Здесь может быть несколько источников. Во-первых, нужно изменить налоговую систему в России, потому что на сегодняшний день она далеко несовершенна. Например, для кого-то можно сделать подоходный налог 13%, а у кого доходы больше — 20%. Олигархи могут и поделиться с пенсионерами», — считает эксперт.

Во-вторых, стоит рассмотреть вопрос, связанный с использованием природных ресурсов, чтобы часть средств от разработки природных ресурсов уходило бы государству и в ПФР. В-третьих, надо ужесточить законодательную базу в отношении тех, кто ведет теневой бизнес и выплачивает «серые» зарплаты, они не в полном объеме показывают свои дохода и не в полном объеме платят налоги. За это нужно ввести более жесткое наказание. Все эти меры позволят привлечь в ПФР дополнительные средства.

«Кому-то нравиться, кому-то не нравится шаги властей по проведению пенсионной реформы, но необходимость в ней назрела и её надо проводить. Государство у нас большое, а, соответственно, требует больших затрат, поэтому надо искать дополнительные источники финансирования ПФР и подходить в проведению реформы дифференцировано. Стоит учесть условия труда человека, специфику профессий. климатические условия, и другие факторы», — высказал свое мнение Кирюшкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»