Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2018 года получили в банках кредитов на общую сумму 346,9 млрд рублей. Это на 38,4% больше, чем в первом полугодии 2018 года, сообщили ИА REGNUM 24 августа в Управлении по связям с общественностью Северо-Западного Главного управления Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С учетом роста кредитной нагрузки в текущем году, совокупный объем кредитных обязательств петербуржцев на 1 июля 2018 года увеличился на 25% по сравнению 1 июля 2017 года и достиг 683,6 млрд рублей.

Как подсчитали в Банке России, 24,7% кредитов, взятых жителями Петербурга в январе — июне 2018 года, составляют жилищные кредиты.

«Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 52,4%, а объем вырос на 64,2% и достиг 85,7 млрд руб.», — отметили в Северо-Западаном ГУ Банка России.

Этому способствовало то, что средневзвешенная ставка по рублевым кредитам на жилье в Петербурге за год снизилась с 11,4% до 9,6%.

При этом плательщики жилищных кредитов отличаются высокой дисциплиной: доля просроченной задолженности по таким займам составляет всего 1,1%. В целом же доля просроченной задолженности по кредитам в первом полугодии 2018 года составляет в Петербурге 4,5%.

По Северо-Западному федеральному округу в первом полугодии кредитование населения выросло на 37,8% по отношению к тому же периоду прошлого года и составило 694,7 млрд рублей.

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