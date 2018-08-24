Бильбао, Испания, 24 августа, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В испанском автономном сообществе Страна басков полиция арестовала гражданина Нигерии, обманом получившего от государства более €42 тыс., пишет газета ABC 23 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Мужчина использовал поддельные документы и представился чужим именем, обратившись в 2013 году в баскскую службу занятости в Бильбао. За это время он успел получить €42 508 социальной помощи.

Мошенник был опознан пограничниками, когда явился обновить заявку на получение социальной помощи. При задержании у него было изъято €2170 наличными.