Челябинск, 24 августа, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» позволит создать на Урале сильную точку роста для всей Российской Федерации. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минэкономразвития.

makamuki0 Железнодорожные пути

По его словам, проект ВСМ соответствует политике сбалансированного развития территорий страны и формирования в регионах сильных точек роста в противовес Москве и Санкт-Петербургу. Благодаря ему два крупных города практически будут объединены в один и итогом на Урале появится единый урбанизированный район. Это отвечает как стратегии пространственного развития России, так и подписанному Владимиром Путиным майскому указу, в котором шла речь о том, чтобы заложить основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами.

«Наши регионы получат эффекты как от строительства, потому что мы планируем до 80% материалов и оборудования произвести на Урале, так и агломерационные эффекты от эксплуатации магистрали. По актуальным данным Центра экономики инфраструктуры, прогнозируется прирост ВРП Челябинской области в размере порядка 0,9 трлн рублей в ценах соответствующих лет. У Свердловской области немного больше, так как агломерация крупнее — это порядка 1,12 трлн руб. А в целом для Российской Федерации — это формирование сильной точки роста на Урале, что отвечает государственным приоритетам и генерирует суммарно порядка 2,2 трлн роста ВВП», — заявил Гаттаров.

Напомним, ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет частью маршрута от Пекина до Москвы. Затем, возможно, транспортный коридор продлят до Берлина. 12 мая проект по созданию участка был включён в Транспортную стратегию России. Если всё пойдёт по плану, то магистраль построят к 2024 году. Её длина составит 220 километров. Проехать из Екатеринбурга в Челябинск можно будет за час с небольшим.

Проект уже заинтересовал множество компаний. Также интерес проявляют и другие регионы Урала. В частности, о желании иметь у себя отрезок высокоскоростной магистрали ранее заявляли власти Кургана. По некоторым данным, не исключено, что дорога пройдёт через Зауралье. Ещё одним вариантом рассматривается маршрут через Казахстан в Китай.