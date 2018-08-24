Белгород, 12 февраля, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Выплаты в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получат более 13 тысяч человек в Белгородской области. Деньги ветеранам переведут вместе с пенсией в апреле — мае, сообщили 12 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Федеральную выплату в 75 тысяч рублей получат 3,8 тысячи жителей области — участники и инвалиды войны, вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Дополнительно к этой сумме инвалиды и непосредственные участники в боевых действий в период с 1941 по 1945 годы получат по 10 тысяч рублей, таких в регионе порядка 600 человек.

Более 9,2 тысячи белгородцев из числа тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма получат по 50 тысяч рублей.

Выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России.