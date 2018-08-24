Барнаул, 24 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Около тысячи абитуриентов поступили в Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) в текущем году. Первого сентября им предстоит принять участие в торжественной линейке уже в качестве студентов, сообщает 24 августа пресс-служба вуза.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

Отмечается, что почти 250 поступивших окончили школу с золотой медалью или закончили медицинский колледж с красным дипломом: в вуз поступили 180 золотых медалистов и около 50-ти выпускников колледжей с красными дипломами, а также выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов.

География поступавших в АГМУ охватывает почти 40 российских регионов. При этом 60% первокурсников — родом из Алтайского края. Они решили поступить в один из лучших медицинских вузов Сибири и связать свою судьбу с развитием родного региона, пояснили в университете.

Сегодня Алтайский медицинский университет — центр профильного медицинского образования в регионе. Главная задача вуза — подготовка высококвалифицированных специалистов для системы здравоохранения не только Алтайского края, но и других регионов страны.

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