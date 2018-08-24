Москва, 24 августа, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Сказанное адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани о «восстании» в случае импичмента подтверждает высокую степень накала внутренней политической грызни в американской элите, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Схватка паука со скорпионом

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью Sky News заявил, что американский народ восстанет, если будет предъявлен импичмент президенту США Дональду Трампу. Сам глава государства сказал, что если он будет подвергнут процедуре импичмента, то экономика Соединенных Штатов рухнет.

Нам, России, эта грызня сегодня приносит дополнительные неприятности и, в частности, осложняет понимание исконных мотивов тех или иных действий нынешнего президента США, но в длительной перспективе она нам на руку.

Что же касается собственно Дональда Трампа и готовности американцев подняться за него на восстание, то за полтора года пребывания у власти он действительно сделал много для американской экономики и простых граждан. И американский бизнес, и «низовая» Америка это признают и ценят.

Его собственная высокая оценка своей деятельности говорит о том, что Дональд Трамп будет жестко отстаивать своё право и дальше оставаться на посту президента США. Уверенность в себе и воля — важнейшие черты государственных деятелей.

И всё же Трамп уязвим. И дело не в том, что он небезупречен, — кто в этом мире безупречен? Дело в неготовности открыто признаться в прошлых ошибках. Была бы такая готовность — не было бы истории с тайными выплатами женщинам из его прошлого.

Это вообще проблема современных элит, в том числе и в России: они живут своими внутриэлитными условностями и проецируют это мировосприятие на мировосприятие простых людей. А простой народ умнее, чем о нём думают элиты, более расположен прощать руководителям прошлые ошибки. Но только при том условии, что с ним говорят честно и исходя из его, народных, а не элитных, интересов.

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