Манила, 24 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте обвинил Соединенные Штаты (США) в попытке помешать модернизации армии страны, сообщает Sindonews.

Cherie A. Thurlby Истребитель F-16

Президент Филиппин назвал предложение начальника обороны и других официальных лиц США купить истребители F16 бесполезным. «США полагают, что Филиппинам нужен именно такой самолет для борьбы с повстанцами», — отметил Родриго Дутерте.

«Все, что мне нужно, — это самолет, который будет летать», — добавил президент Филиппин.

Признавая особые отношения между США и Филиппинами, Родриго Дутерте заявил: «Трудно сказать, что мы друзья. Мы друзья, но помните, что мы друзья, потому что США сделали нас колонией несколько лет назад».

Ранее Родриго Дутерте выступил против помощника министра обороны США по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалла Шрайвера, который предупредил Манилу не покупать российскую военную технику.

Родриго Дутерте заявил, что Москва предложила филиппинскому правительству приобрести российские подводные лодки и Манила рассмотрит это предложение.

Во время визита в Россию в 2017 году президент Филиппин выразил интерес к российскому передовому оружию, включая вертолеты, самолеты и высокоточное оружие для борьбы с угрозой терроризма.