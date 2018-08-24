Вашингтон, 24 августа, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций, который Соединенные Штаты планировали ввести 22 августа, может начать действовать с 27 августа, об этом заявил официальный представитель госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа, — цитирует его РИА Новости. — Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа».

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Напомним, США объявили о введение новых ограничительных мер против России в начале августа, связав их с якобы причастностью Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Однако, как заявили в МИД РФ, никакого повода для введения санкций из-за «дела Скрипалей» у США не было, поскольку каких-либо свидетельств о причастности России к инциденту в Солсбери нет и быть не может.

Кроме того, обвиняя Москву в «применении химического оружия» в привязке к «делу Скрипалей», Вашингтон наносит ущерб авторитету Организации по запрещению химоружия, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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