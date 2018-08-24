Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 11:13 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга спустили на воду третий многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо». Он предназначен для нужд Пограничной службы ФСБ России.

Snsz.ru Пограничный катер «Рондо»

После спуска на воду судно достроят на плаву, после чего оно приступит к выполнению программы швартовных и ходовых испытаний.

Благодаря его уникальным характеристикам, катер можно эксплуатировать зимой в условиях мелкобитого льда, а во время стоянки катер может без каких-либо повреждений вмерзать в лёд.

«Головной катер проекта Р1650 «Рондо» был передан заказчику в 2015 году. Приёмный акт на второй серийный катер проекта подписан в 2017 году. По условиям контракта передача третьего катера заказчику состоится до конца 2018 года», — сообщили 24 августа на судостроительном предприятии.

Катер проекта Р1650 «Рондо» имеет водоизмещение 28,5 тонны, экипаж — два человека, вместимость до 10 человек, скорость до 13 узлов. Он может использоваться для патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в море, доставки на суда досмотровых групп пограничников, доставки грузов, спасения людей.

Корпус катера сделан из судостроительной стали, а при изготовлении палубы, рубки и настройки использованы композитные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой по счету корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит» был заложен 25 июля 2018 года на стапеле АО «Средне-Невский судостроительный завод» (входит в «ОСК»).