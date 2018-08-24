Хьюстон, США, 24 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют изменение своей политики в космосе. Об этом он заявил 23 августа на брифинге в Космическом центре им. Линдона Джонсона в Хьюстоне, сообщает ИА Красная Весна.

Цитата из х/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США Лунная станция

По словам Пенса, США приняли решение о создании постоянной американской станции на Луне и ее орбите.

«Мы не хотим довольствоваться только тем, что оставим на Луне лишь отпечатки наших ног. Пришло время Америке установить постоянное присутствие на Луне и вокруг нее», — сказал Пенс.

Отмечается, что с 2004 по 2010 год в США действовала программа «Созвездие», в рамках которой предполагалась разработка ракет-носителей «Арес-1» и «Арес-5» для вывода пилотируемых кораблей на орбиту Земли и за её пределы, а также лунный модуль «Альтаир» для посадки на Луну.

В начале 2010 года президент США Барак Обама свернул программу из-за отсутствия средств на ее полноценное финансирование.