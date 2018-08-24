Ярославль, 24 августа, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославле водоем рядом с заводом «Технический углерод» залили непонятной черной жидкостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила экоактивист Анна Головина.

Группа «Московский мусор» ВКонтакте Водоем уничтожен

Ей прислали фотографию озера, расположенного в Красноперекопском районе недалеко от корпуса акционерного общества «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова». Небольшое озеро полностью залито какой-то черной жидкостью.

Автор снимка сказал, что это очень похоже на нефть.

Ярославские экоактивисты, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Анна Головина, собираются в ближайшее время выехать на место и взять пробы воды.