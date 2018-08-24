Вашингтон, 24 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В случае попытки объявления импичмента Дональду Трампу уличные протесты в его поддержку вполне реальны, в США есть и граждане, и финансовые группы, готовые защищать президента, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 24 августа, политолог Владимир Васильев, комментируя заявления адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что в случае попытки объявления импичмента может подняться «восстание».

(сс) Gage Skidmore Сделаем Америку снова великой. Лозунг Дональда Трампа

Ранее экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в финансовых преступлениях, а бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что предвыборный фонд президента по личному указанию миллиардера заплатил его бывшим любовницам.

Трамп обвинил Коэна во лжи с целью заключить сделку со следствием и заявил, что на Манафорта было оказано давление. Джулиани, в свою очередь, заявил, что сместить президента США можно только по политическим мотивам и что при такой попытке «американский народ устроит восстание».

Все, что происходит вокруг Трампа после его избрания, — это скорее попытка оказать на него давление, нежели реальные угрозы. Его политика, особенно экономическая, носит довольно радикальный характер, и давление на него оказывается с целью смягчения этого радикализма.

Внутренняя экономическая политика Трампа создает серьезные преференции одним секторам экономики и не менее серьезные неудобства — другим. Такая ситуация невыгодна и неудобна крупному бизнесу.

То есть основание этого рычага давления на Трампа — экономическое. Можно сказать, что угроза импичмента — не менее эффективный способ давления, чем сам импичмент. Вместе с тем, как показывает история, импичмент в Америке — вполне реальная вещь.

И «восстание», о котором говорит Джулиани, в той или иной форме действительно может произойти. За Трампа голосовало много людей, они ценят свои голоса и будут протестовать — в относительно мирных формах — чтобы защитить эти голоса.

Есть и группы, готовые к радикальным протестам. Скажем, в энергетическом секторе есть компании и работники, испытывавшие серьезные проблемы при Обаме и получившие поддержку при Трампе. Рабочие будут готовы его защищать, а компании — финансировать эти протесты.

Что касается влияния всех этих процессов на Россию, то оно носит негативный характер. Сейчас мы, по крайней мере, понимаем перспективу отношений, хотя в ней есть и плюсы, и минусы. Если же от разговоров об импичменте перейдут к делам, то понимать эту перспективу мы перестанем.