Коктебель , Крым, 24 августа, 2018, 11:13 — ИА Регнум. 24 августа идейный вдохновитель и организатор джазового фестиваля в Крыму Дмитрий Кисилев объявит об открытии Koktebel Jazz Party. В течение трёх дней на лучших площадках городка, а также в аквапарке, дельфинарии и даже на Большой арене «Артека» будет звучать джазовая музыка.

Цитата из х/ф «Мы из джаза». Реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР Джазмен

Ценители драйва смогут по достоинству оценить исполнительское мастерство ансамбля «Каданс» Германа Лукьянова, дуэта пианистов Михаила и Якова Окуней, биг-бенда Сергея Головни, индийской группы Rajeev Raja Combine, Sedar Band из Китая, американского коллектива New York All Stars и многих других.