Кубинка, Московская область, 24 августа, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Участники круглого стола «Развитие морского оружия», состоявшегося в рамках форума «Армия-2018», обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед Россией в связи с присутствием в Мировом океане, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), выступившая организатором мероприятия.

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Выступая на круглом столе, председатель совета директоров КТРВ Борис Грызлов подчеркнул, что цели развития страны, перечисленные в стратегических документах, «напрямую связаны с усилением морских, океанских позиций России».

«В целом ситуация становится сложнее и опаснее, и значительная часть новых угроз, а также новых технологий, связаны именно с конкуренцией в морских, океанских пространствах», — сказал Грызлов.

Он добавил, что актуальной задачей для достижения целей является обеспечение должного уровня оборонных расходов. В ходе обсуждения был отмечен весомый вклад КТРВ в развитие перспективного морского оружия, а также в наращивание экспорта высокотехнологичной продукции.

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