Афины , 24 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Пятеро британских футбольных фанатов пострадали в греческом Пирее перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с участием английского футбольного клуба «Бернли» и греческого «Олимпиакоса». Один из болельщиков получил ножевое ранение ноги, сообщает 24 августа BBC.

topher76 Нож в крови

В пресс-службе «Бернли» отметили, что пятеро пострадавших фанатов (в том числе и раненный в ногу) прибыли на стадион самостоятельно, а не в рамках организованной групповой поездки. Следует отметить, что в первой встрече, прошедшей 23 августа, верх одержали греческие футболисты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Олимпиакоса».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа российский футбольный клуб «Уфа» уступил в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы шотландскому «Глазго Рейнджерс» со счётом 1:0.

Читайте также: «Уфа» проиграла «Глазго Рейнджерс» в первом матче Лиги Европы