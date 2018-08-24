Калуга, 24 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В лесах Калужской области обнаружили 197 незаконных кладбищ общей площадью свыше 200 га. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Admoblkaluga.ru Незаконное кладбище в лесу.

Как отметили на заседании, в регионе массово нарушается Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» и создание новых мест захоронений проходит без экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Кроме того, около незаконных кладбищ образуются стихийные свалки, что несет угрозу возникновения пожаров.

Эксперты поддержали инициативу отраслевого министерства по переводу земель лесного фонда с несанкционированными захоронениями в земли иных категорий. Впоследствии муниципальные образования смогут провести работы по межеванию участков и постановке их на кадастровый учет для официального оформления работ по содержанию кладбищ в надлежащем состоянии.

Напомним, на сегодняшний день только в Калуге для захоронений официально открыто всего два кладбища: Литвиновское и Шопинское. В 2019 году калужские власти планируют приступить к строительству ещё одного кладбища площадью 40 га в окрестностях пригородной деревни Марьино.

«Учитывая, что строительство затратное, серьёзное, а у муниципального бюджета очень ограниченные возможности, мы прорабатываем вариант государственно-частного партнёрства», — сказал городской голова глава Калуги Дмитрий Разумовский.