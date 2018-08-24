Ростов-на-Дону, 24 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области объявил электронный аукцион на поставку собак для нужд донской полиции. Стоимость закупки — 590 тыс. рублей. Средства выделены из федерального бюджета, сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Служебная собака

В техническом задании отмечается, что у собак должны быть ветеринарные паспорта с отметками о лечебно-профилактических мероприятиях. Кроме того, животные должны быть социально адаптированы, проявлять активный интерес к игровым предметам с преследованием и активным удержанием.

«Пригодность собаки будет определяться в течение семи дней с момента даты поставки собак на основании изучения её морфологических и физиологических признаков, сведений о происхождении, оценки поведения, условиях содержания, перенесенных болезнях», — уточняется в документации.

До конца 2018 года в центр кинологической службы ГУ МВД России по Ростовской области поступят две немецкие овчарки в возрасте от четырёх до шести месяцев, четыре — от шести месяцев до года, девять — от одного года до двух с половиной лет, один ротвейлер от одного года до трёх лет. Документы о происхождении не требуются.