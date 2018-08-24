Село Быстрый Исток, Алтайский край, 24 августа, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Необходимость повышения пенсионного возраста назрела, потому что у людей в возрасте 55−60 лет еще достаточно сил, многие продолжают работать, выходя на пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор МКОУ «Акутихинская средняя общеобразовательная (полная) школа» Быстроистокского района Алтайского края Николай Елясов.

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«Достижение пенсионного возраста — это определенный рубеж для человека, и достигнув его, уходя с работы, многие теряются, испытывают сильный стресс, сокращая при этом себе продолжительность жизни. Повышение возраста, продлит многим людям зрелого возраста активную жизнь», — считает эксперт.

Без дальнейшего реформирования пенсионной системы в России ожидать повышения размера пенсий проблематично. Кроме того, возрастные работники — это люди, с большим профессиональным опытом, которые, продолжая работать, смогут передавать этот опыт молодым специалистам.

«Необходимость в повышении пенсионного возраста есть, но надо повышать дифференцировано. Сейчас рассматривается более мягкий вариант и, если власти снизят возрастную планку, особенно женщинам, это будет правильным решением», — высказал свое мнение Елясов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»