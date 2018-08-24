Москва, 24 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2018 года в России числится 51,2 млн автотранспортных средств, 84% парка приходится на легковые машины. Об этом 23 августа сообщило агентство «Автостат».

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Если говорить о количественном выражении, то в России на 1 июля 2018 года числилось 42,95 млн. легковых авто. Доля в автопарке лёгкого коммерческого транспорта (LCV) — 8% (4,08 млн ед.), грузового — чуть более 7% (3,74 млн ед.). По состоянию на указанную дату в России было зарегистрировано 0,4 млн автобусов, что составляет около 1% автопарка страны.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что в период с января по июль 2018 года рынок LCV в России вырос на 5%, всего было продано 61,4 тыс. автомобилей этого класса. Лидером в данном сегменте рынка является компания ГАЗ.