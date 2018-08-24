Томск, 24 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Власти Томской области готовят проект нового моста через реку Яя, который построят вместо аварийного, соединяющего два района с областной столицей, сообщает 24 августа «РИА Томск» со ссылкой на главу регионального департамента транспорта Юрия Баева.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство моста

«Реконструкция его (аварийного моста) не представляется возможной. Проектируется новый мост», — сказал Баев.

По его словам, срок завершения и получения положительного заключения экспертизы — декабрь 2018 года.

Напомним, 21 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел режим ЧС в Зырянском и Тегульдетском районах в связи с тем, что конструктивные элементы моста через реку Яя, обеспечивающего транспортную доступность указанных районов, потеряли несущую способность.

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