В Томской области вместо аварийного моста через Яю построят новый
Томск, 24 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Власти Томской области готовят проект нового моста через реку Яя, который построят вместо аварийного, соединяющего два района с областной столицей, сообщает 24 августа «РИА Томск» со ссылкой на главу регионального департамента транспорта Юрия Баева.
«Реконструкция его (аварийного моста) не представляется возможной. Проектируется новый мост», — сказал Баев.
По его словам, срок завершения и получения положительного заключения экспертизы — декабрь 2018 года.
Напомним, 21 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел режим ЧС в Зырянском и Тегульдетском районах в связи с тем, что конструктивные элементы моста через реку Яя, обеспечивающего транспортную доступность указанных районов, потеряли несущую способность.
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