Тбилиси, 24 августа, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Европейский союз и Североатлантический альянс врагами России не являются. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления перед студентами Тбилисского государственного университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«ЕС и НАТО не являются врагами РФ», — отметила Меркель, напомнив о сотрудничестве между сторонами.

По ее словам, власти Германии выступают за выстраивание хороших отношений с РФ, которая является «важной страной в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Грузию.

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