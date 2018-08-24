Тюмень, 24 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. По Тюменской области 23 августа прошёл второй за месяц внезапный ураганный ветер с ливнем. Итоги разгулявшейся стихии — множество разрушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глаз бури

Поваленные деревья, порванные линии электропередачи, затопленные улицы — тюменцы делятся фотографиями последствий урагана в социальных сетях. В пресс-службе мэрии Тюмени сообщают, что работы городских экстренных служб шли всю ночь, продолжаются и сегодня, 24 августа.

«В первую очередь подрядчики выезжали по адресам, где упавшие деревья, оборванные провода или крупные ветки представляли опасность для людей, угрожали повредить кровли домов, зависали на проводах или перегораживали проезд транспорту. На сегодняшний день угроза аварийности по всем адресам снята. Остается вывезти сломанные грозой деревья», — сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Тюменцы выражают благодарность сотрудникам полиции, которые уводили людей во время шквалистого ветра и дождя с городской набережной.

«Они ходили по улице и уводили всех мам с детьми к себе в дежурную часть. Там полицейские отогревали ребятишек плащами и одеялом. Огромное им за это спасибо», — написала читательница 72.ru.

Тюменцы в социальных сетях сообщают о развороченных остановочных комплексах, и задаются вопросом, почему конструкции не закрепляют должным образом.

«Проезжали в это время возле бани на Ленина, с нее слетела крыша, и еще какие то конусы железные. В нескольких метрах от нашей машины всё это грохнулось, тем самым перегородив дорогу. Это было жутко!», — пишут в комментариях.

«На Чаплина, 128 электричество вырубили в 19:30, одновременно и вода пропала. А пить хочется, и на улице ужас», — сообщали тюменцы в разгар стихии.

О размере ущерба от стихии в мэрии Тюмени обещали сообщить во второй половине дня 24 августа. В МЧС пояснили, что не успели оповестить тюменцев о надвигающейся стихии, так как от синоптиков им не поступило сведений о штормовом предупреждении.