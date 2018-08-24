Ростов-на-Дону, 24 августа, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Шесть часов огнеборцы тушили пожар на складе резинотехнических изделий в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе регионального МЧС.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Пожар

ЧП произошло в хуторе Ленина Аксайского района. Пламя вспыхнуло в помещении на улице Западной, 7 в ночь на 24 августа. Тревожный звонок поступил на пульт дежурного в 00:15. По прибытию спасателей площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.

«В 00:52 объявлен ранг пожара № 2, в 01:18 — ранг пожара № 3. В 3:08 возгорание удалось локализовать. Полностью справиться с огнём удалось в 6:22», — уточнили в ведомстве.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекался 41 человек личного состава и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа в Ростове-на-Дону в районе завода «Ростсельмаш» вспыхнул пожар, площадь которого составила 1,2 тыс. квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — № 3. Огонь ликвидировали 56 человек с помощью 18 единиц техники.

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