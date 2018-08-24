Москва, 24 августа, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) поможет в организации похорон легендарного футболиста, олимпийского чемпиона и ветерана московского «Спартака» Алексея Парамонова, заявил 24 августа председатель Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Похоронная церемония

«Естественно, мы поможем с похоронами, займемся этим, — цитирует ТАСС Мирзояна. — Спросим у его близких, что нужно, окажем материальную помощь».

Информация о времени и месте похорон станет известна позднее.

Напомним, 93-летний Алексей Парамонов ушел из жизни 24 августа. Легендарный футболист стал олимпийским чемпионом на ОИ в 1956 году, в составе «Спартака» Алексей Парамонов становился четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.