Вашингтон, 24 августа, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин продолжает подниматься после падения 23 августа. На текущий час, по данным портала CoinMarketCap, наиболее популярная криптовалюта стоит $6,53 тыс.

Steven Millstein Биткоин

Следует отметить, что 23 августа, на фоне решении биржевого регулятора SEC (США) отклонить запуск девяти биржевых фондов, привязанных к биткоин-фьючерсам, стоимость биткоина упала до $6,34 тыс. Таким образом, за сутки цена указанной криптовалюты выросла почти на $200. По данным портала, за сутки рост цены на биткоин составил 1,22%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стражи порядка китайского города Сиань арестовали троих хакеров, подозреваемых в краже порядка 600 млн юаней (порядка $87 млн) в виртуальной валюте. По предварительным данным, киберпреступники удаленно взламывали аккаунты пользователей, на которых находилась виртуальная валюта, и похищали ее.

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