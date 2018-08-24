Улан-Удэ, 24 августа, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов, посетив 23 августа Северо-Байкальский район республики, побывал на открытии аллеи «Легенды Северного Байкала». Экспонаты, представленные на аллее, судя по всему, произвели на руководителя региона неизгладимое впечатление. А особенно ему запомнился один экспонат — отходы жизнедеятельности мамонта.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов рассматривает памятник отходам жизнедеятельности мамонта

«Памятник отходам жизнедеятельности мамонта запомнится точно на всю жизнь. Можно всех сюда везти — никто это не забудет никогда. Появляются в районе такие объекты, сегодня мост открыли. В этом году пять мостов в районе ремонтируется, три уже дополнительно моста бетонных сделано. ФАП строим, детскую амбулаторию открыли. Потихоньку движемся, потихоньку жизнь меняется», — поделился впечатлениями от увиденного в районе Алексей Цыденов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в Северо-Байкальском районе обнаружено более 50 памятников археологии: стоянки, поселения, городища, могильники. Создатели аллеи «Легенд Северного Байкала» представили среди экспонатов изображения динозавров и мамонтов, которые возможно обитали в Бурятии. Экспозиция рассчитана на туристов, её создатели не претендуют на историческую, археологическую или палеонтологическую достоверность.

Добавим, в Северо-Байкальском районе глава Бурятии также посетил «Аллею строителей БАМ», на благоустройство которой в этом году направили более 1,1 млн рублей, и побывал на строящейся в посёлке Нижнеангарск базе ООО «БайкалНедраГео».