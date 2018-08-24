ЦБ РФ отозвал ряд лицензий у «Единства» и «Регионального страхового центра»
Москва, 24 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Центральный банк России отозвал ряд лицензий у компаний «Страховой дом Единство» и «Региональный страховой центр», сообщается 24 августа на сайте регулятора.
Так, у компаний отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни.
В отношении «Регионального страхового центра» такое решение было принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 августа в связи с нарушениями законов, регулирующих банковскую деятельность, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка.
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