Уфа, 24 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. С 17 по 21 сентября в Уфе пройдёт II международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Об это сообщается на официальном сайте фестиваля.

Kremlin.ru Владимир Спиваков

В жюри под председательством Михаила Копельмана войдут выдающиеся скрипачи Сергей Догадин, Борис Кушнир, Цянь Чжоу, Такаси Симидзу и сам маэстро Владимир Спиваков.

В течении трёх дней музыканты из семи стран будут пороться за победу в конкурсе. 21 сентября на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» Владимир Спиваков вручит лучшему исполнителю уникальную скрипку, созданную в 1912 году итальянским мастером Риккардо Антониацци. Лауреаты 2 и 3 премий получат скрипку работы Жюля Гранджона, включённая в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века» и скрипку работы Игоря Улицкого 2017 г.

Все выступления будут проходить в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии.

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