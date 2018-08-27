Москва, 27 августа, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В Москве завершается строительство парка «Ходынское поле», его планируют открыть ко Дню города в сентябре 2018 года. Корреспондент ИА REGNUM, побывав на месте, отметил, что, несмотря на продолжающиеся работы, люди уже начали активно отдыхать в новом парке. При этом создается впечатление, что рабочие службы словно забыли о технике безопасности — местами торчат оголённые провода, у детской площадки лежат бочки с клеем, да и газон в определённых местах производит плачевное впечатление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инсталляция в парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Укладка газона

Дарья Антонова ИА REGNUM Несмотря на продолжающиеся работы, люди уже начали активно отдыхать в новом парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Бочки с клеем у игровой площадки

Дарья Антонова ИА REGNUM Провода висят прямо на дороге

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в парке на Ходынском поле создают искусственные холмы со смотровыми площадками, досуговые зоны, батутный центр, спортивные объекты. Часть территории парка будет отдана под занятия силовыми видами спорта — для этого там устанавливают специальное атлетическое оборудование. Для пожилых людей предусмотрен тренажёрный комплекс. Кроме того, в парке высаживают более 10 тыс. кв. метров цветников и создают свыше 130 тыс. «квадратов» газонов. Также есть пруд с островом и набережная.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Ходынское поле»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Ходынское поле»

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на парк «Ходынское поле» со смотровой площадки

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Ходынское поле»

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, парк на Ходынском поле станет одним из лучших мест в Москве.

«Мы учли пожелания местных жителей, которые хотели водоём, спортивные площадки, в том числе для пожилых людей, специальные места для выгула четвероногих. Будет один из лучших городских парков», — подчеркнул мэр Москвы на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в 2017 году власти так торопились приурочить открытие парка «Зарядье» к 870-летию Москвы, что открывали его в «полусыром» виде — с отколотой плиткой, отсутствием части газона и уникальных растений. Уже спустя неделю после официального открытия вход в парк был законсервирован — как заявили москвичам, парк не выдержал огромного наплыва туристов и пострадал от вытаптывания природных зон. Восстановление флоры потребовало выделения дополнительных средств из бюджета, также в парке была произведена скорая замена плитки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор у детской площадки

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка никак не ограждена

Дарья Антонова ИА REGNUM В парке множество зон для активного отдыха

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Ходынское поле»

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово. Его территория составляет 142,5 гектара, а общая протяжённость — семь километров. По размерам парк сопоставим с крупнейшими зонами отдыха столицы — парком Горького и «Сокольниками». Также в новом парке есть водные объекты — Черневские и Гавриковские пруды.

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