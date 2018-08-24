Тбилиси, 24 августа, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Германии понимают всю важность налаживания хороших отношений с Россией, при том что достичь их непросто, заявила 24 августа немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе выступления перед студентами Тбилисского государственного университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам немецкого лидера, с Россией, как с соседом ЕС, следует иметь хорошие отношения, хотя процесс нормализации их довольно сложен. Также Меркель подчеркнула, что Евросоюз и Североатлантический альянс «не являются врагами Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа начался трехдневный визит Ангелы Меркель в страны Закавказья, в ходе которого канцлер Германии посетит сначала Грузию, затем Армению, а 25 августа — Азербайджан.

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