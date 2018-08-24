Ярославль, 24 августа, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Одним из главных пунктов программы визита министра станет его участие в торжественной церемонии вручения ключей обманутым дольщикам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Минстрой Владимир Якушев

Правительство Ярославской области нашло двух инвесторов для завершения четырех жилых домов ЖК «Зеленый квартал» — это строения 18, 19, 20 и 21. Их возведение началось еще в 2014 году, а в 2016-м жители должны были въехать в новые квартиры. Однако работы встали, компания-застройщик была признана банкротом, в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело. Объекты были включены в число проблемных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Весной этого года стройка возобновилась. На данный момент все четыре здания уже находятся в высокой степени готовности.

Кроме посещения строительной площадки жилого комплекса «Зеленый квартал» в программе визита министра в Ярославль совещание по вопросам развития строительной отрасли, подписание соглашения между правительством Ярославской области и группой компаний «Ташир» (ООО «Стройинвест»), обсуждение участниками совещания вопросов развития жилищного строительства с учетом изменений действующего законодательства.