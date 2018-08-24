Ханты-Мансийск, 24 августа, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Югру состоится 9 сентября 2018 года. Он совершит Великое освящение храма в честь мученицы Татианы в городе Когалыме, а затем возглавит в храме Божественную Литургию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ханты-Мансийской митрополии Русской православной церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В этот же день планируется посещение предстоятелем РПЦ подворья когалымского Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.

Патриарх Кирилл не посещал Югру уже шесть лет, с 2013 года, когда он освятил кафедральный собор Воскресения Христова, а также был с визитом в Сургуте и Когалыме.