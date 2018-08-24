Вашингтон, 24 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединенных Штатов проводит антикоррупционное расследование в отношении компании Microsoft, которую заподозрили в подкупе и коррупции при продаже программного обеспечения (ПО) в Венгрии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Microsoft

По их данным, в 2013 и 2014 годах Microsoft продавала ПО, в том числе Word и Excel, со значительной скидкой частным организациям в Венгрии, которые затем продавали данные продукты правительственным учреждениям, но уже по завышенной цене.

Как считает американский Минюст, полученный сверхдоход использовался для взяток и откатов венгерским чиновникам. Как сообщили в самом Microsoft, корпорация сотрудничает с Минюстом в этом вопросе, а четверо сотрудников, работавших по этим сделкам в Венгрии, уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Microsoft заявили о якобы зафиксированных попытках связанных с Россией хакеров оказать влияние на промежуточные выборы в США, которые запланированы на ноябрь 2018 года.

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