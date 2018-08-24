Москва, 24 августа, 2018, 09:39 — ИА Регнум. У эмоциональных людей с наступлением осени повышается риск появления депрессии. Об этом «Агентству Москва» сообщил главный внештатный специалист, психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

Виктор Борисов-Мусатов. Одиночество. 1905

Костюк напомнил, что существует весеннее и осеннее обострение аффективных расстройств. По его словам, осень с дефицитом солнца и опавшей увядающей листвой создает у эмоциональных людей впечатление депрессии.

Главный внештатный специалист психиатр столичного департамента здравоохранения отметил, что около 6% населения Москвы, которых беспокоит депрессия, не торопятся обращаться за помощью к специалистам.

Он напомнил, что депрессия — это базовая причина суицидального поведения и наркологической патологии.